62万回以上表示され4万以上の「いいね」を獲得しているのは、子猫の成長ビフォーアフター。猫飼いさんも驚く成長ぶりに、SNSでは「猫の成長比較写真でしか得られない栄養がある」などのコメントが寄せられています。 【写真：こんなに小さかった子猫が、『約１か月後』→想像以上に大きくなって…衝撃のビフォーアフター】 おうちにやってきて間もないらんくん Xアカウント「ルリ」に投稿されたのは、