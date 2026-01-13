【経済ニュースの核心】SBI新生銀が「貯金量107兆円」のJAグループマネーにリーチ…農林中金と資本提携し再上場へ吉本興業ホールディングスは12月22日から新たに個人向けのインターネット銀行サービス「FANYBANK」（ファニーバンク）を立ち上げると発表した。日本一「遊び心」のある銀行を目指すという。同社グループでオンラインチケットの販売などを手掛ける「FANY」が設立するもので、アプリをダウンロードして口座を開設