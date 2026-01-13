2026年のNPBで注目は、藤川球児監督率いる阪神のリーグ連覇、そして昨年は逃した日本一を達成できるかだろう。1985年優勝の胴上げ投手・中西清起氏と2003年と2005年のV戦士である片岡篤史氏、2人の阪神OBが行方を占う。【前後編の後編。前編から読む】【写真】1985年優勝の胴上げ投手・中西清起氏と2003年と2005年のV戦士である片岡篤史氏ヘッドコーチ・和田は世代が上だが…中西：投手陣は先発は村上（頌樹）、才木（浩人）が軸