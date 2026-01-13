志田未来が主演するドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）が今夜スタート。時を超えたラブストーリーが開幕する。【写真】志田未来、再び“母”に！『未来のムスコ』第1話より阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を実写化する本作は、志田演じる、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（