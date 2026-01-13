「大学駅伝監督にかけた思い。監督になるために覚悟を持った。箱根駅伝に出場するために趣味を捨てた。箱根駅伝シード権獲得のためクリスマスや正月イベントを捨てた。優勝すれば全てが報われる」この言葉を信条とする原晋監督（５８）は、２００４年に青学大の監督に就任後、中国電力サラリーマン時代の趣味だったゴルフを封印した。２００９年に青学大を３３年ぶりに箱根駅伝復活出場に導き、２０１５年に初優勝。その後、