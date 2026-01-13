歌手で俳優の中島健人（３１）が、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「ＳとＸ」（２６年配信、草野翔吾監督）で主演を務めることが１２日、分かった。Ｎｅｔｆｌｉｘ作品の主演は、カメラマンの卵を好演した映画「桜のような僕の恋人」（２２年配信）以来となる。多田基生氏の漫画「ＳとＸ〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜」が原作。クリニックにセックスセラピストとして勤務する主人公・霜鳥（中島）が、セックスレスや不倫、性的トラウマ