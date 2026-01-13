女優の川島海荷が艶やかな着物姿を披露した。１３日までに自身のインスタグラムを更新した川島。「成人の皆さま、おめでとうございます」と書き始め、「昨日、お茶の初釜があり着物で出掛けていたのですが、振袖の子がたくさんいて。みんなキラキラ輝いていて楽しそうで、本当に眩しかった私は成人式に出られなかったので、その頃のことを思い出したり…恒例の高校サッカーも見て感動いい天気でよかった！」と続けると、