歌手で俳優の中島健人が、2026年に配信されるNetflixシリーズ『SとX』に主演することが決定した。多田基生氏の漫画『SとX〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜』（講談社「モーニング」刊）を原作とし、中島は主人公のセックスセラピスト・霜鳥壱人（しもとり・いちと）を演じる。【写真】色気溢れる…舌ペロで首元に手を添える中島健人霜鳥が勤める「霜鳥クリニック」には、セックスレス、ED、不倫、性的トラウマ、更年期障害など、