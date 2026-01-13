中島健人（31）がNetflixシリーズ「SとX」（26年世界配信）で主演を務めることが12日、分かった。“性”をテーマに人間関係や自分自身を見つめ直し、「愛すること」に向き合うきっかけを与えるヒューマンラブストーリー。中島は、セックスレスやEDなど性の悩みを抱える人々と向き合うセックスセラピスト、という挑戦的な役どころに挑む。原作は多田基生氏の漫画「SとX〜セラピスト霜鳥壱人の告白〜」。現代社会が抱える複雑でデリ