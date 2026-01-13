4月に小学校に入学する子どもたちに、素敵なプレゼントです。 経済的に厳しいひとり親家庭の就学を援助しようと、新1年生にランドセルが贈られました。 長崎市役所で開かれた贈呈式には、県内の22世帯が参加。 今年4月に新1年生になる子どもたちへ、ランドセルや文房具などが贈られました。 子どもの貧困問題などに取り組むNPO法人「Fineネットワークながさき」が主催し、今回で11回目です。 ランドセルを初