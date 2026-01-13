三連休明けのきょう13日（火）、日本付近は高気圧の圏内となりますが、南からは季節外れの暖かく湿った空気が流れ込みます。太平洋側は広い範囲で晴れる一方、日本海側は北日本や北陸を中心に荒れた天気となり、雪や雨が降り続く見込みです。また、沿岸部では強い風にも注意が必要です。寒かったきのうとは一転、きょうは気温の上昇します。最高気温は東京都心で15度、西日本では17度に迫るなど、真冬とは思えない春のような暖かさ