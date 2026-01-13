【漫画】本編を読むSNS総フォロワー42万人（2025年6月時点）を誇るクリエイター・遊ハちさんによる大人気コメディ『嗚呼、たぬきはもうだめです』（遊ハち/KADOKAWA）が、待望の書籍化。「レンタルたぬき」という不思議なサービスを軸に、人間と“ゆるたぬき”たちのほのぼのとした日常が描かれる。物語の舞台は、仕事や人間関係に疲れ切った社会。そんな人々のもとに、ドローンで配達されてくるのは、何も事情を知らないマイ