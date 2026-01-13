12日、名古屋市中区にある大須観音で、無病息災を願う「どんど焼き」が行われました。 「どんど焼き」は、役目を終えた正月飾りなどを焼いて、1年間の無病息災を祈願する行事です。 お経が読み上げられる中、境内に積み上げられたしめ縄や門松などに、たいまつを持った僧侶が火をつけました。 そのあと、参拝者が1年の健康など願い事を書いた大護摩木や絵馬を火の中に投げ入れると、火柱が高く上がりました。 「家族