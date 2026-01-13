今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「1月13日」今日は何の日？「1月13日」は、何の日でしょうか？ヒントは、気象記録に関係する出来事です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「東京が一番寒かった日」でした！1月13日は、「東京が一番寒かった日」です。1876（明治9）年1月13日、東京