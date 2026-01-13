【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前週末比８６・１３ドル高の４万９５９０・２０ドルとなり、２営業日連続で最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が米司法省の捜査対象になっていると公表したことを受け、ＦＲＢの独立性が脅かされるとの懸念から取引開始直後に５００ドル近く急落したが、その後は買い戻しが優勢となった。ＩＴ企業の