アメリカのIT大手グーグルの親会社「アルファベット」の時価総額が一時4兆ドルを突破しました。アメリカのIT大手グーグルとアップルは12日、次世代のSiriなどAI（人工知能）機能の基盤にグーグルの生成AI「ジェミニ」を採用するなど、複数年にわたる提携契約を結んだと発表しました。株式市場ではこの発表を好感する動きが広がり、グーグルの親会社「アルファベット」の株価が上昇、時価総額は一時4兆ドル、日本円で約632兆円を超