「パパ、これドローンなの？乗って飛べるの？本当にパイロットいないの？」。上海海昌海洋公園で10日に開かれた「2026低空飛行体験シーズン」中国巡回展示の会場では、多くの親子連れが早くから展示エリアに列を作り、子どもたちは黄色の電動垂直離着陸機（eVTOL＝ElectricVerticalTake-offandLanding、通称「空飛ぶタクシー」）を指さしながら、好奇心いっぱいに質問を投げかけていた。中国新聞網が伝えた。政策と市場という両輪