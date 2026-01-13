迷惑をかける「ノーマルタイヤ車」には通報も辞さない国土交通省 酒田河川国道事務所は2026年1月8日、公式SNSを更新。スタック車両が多発していると明らかにしました。一体何があったのでしょうか。現場となったのは山形県鶴岡市の国道112号「月山道路」です。月山道路は112号のバイパスで、無料の自動車専用道路となっています。【画像】「ええぇぇ…」 これが「夏タイヤでスタックした高級ステーションワゴン」です 画像