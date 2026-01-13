◆サッカー・全国高校選手権神村学園3―0鹿島学園（12日、東京・MUFGスタジアム）試合終了のホイッスルが鳴ると、身長162センチの小さな司令塔は両手を高く突き上げた。全国高校サッカー選手権決勝で、中盤の要として神村学園（鹿児島）の初優勝に貢献したMF福島和毅（3年）。「夏（全国高校総体）冬2冠できたので最高」と笑顔を輝かせた18歳はJ1アビスパ福岡に入り、プロでも頂点を目指す。【神村学園が初Ｖ！全国高校サ