［高校選手権・決勝］鹿島学園（茨城）０−３ 神村学園（鹿児島）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）６万人が詰めかけた大舞台で、タイ人守護神が強烈なインパクトを放った。鹿島学園のプムラピー・スリブンヤコである。３失点して優勝を逃したものの、見事にPKをストップするなど好守を連発。聖地・国立を幾度となく沸かせた。その名を日本中に轟かせたスリブンヤコは試合後、流暢な日本語で取材に対応。プロ内定者３