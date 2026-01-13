［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０ 鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）鹿島アントラーズがJ１制覇、水戸ホーリーホックがJ２制覇、筑波大が関東大学リーグ、インカレの２冠、鹿島ユースが日本クラブユース選手権、Jリーグユース選手権、高円宮杯プレミアリーグの３冠。ただ、鹿島学園は――。吹き荒れる茨城旋風を止めたのは薩摩魂だ。鹿児島実や鹿児島城西、神村学園など強豪が鎬を削り、