１月６日に結婚したことを報告したＴＢＳの日比麻音子アナウンサーが干支にちなんだ衣装ショットを公開した。１２日にインスタグラムで「２０２６年最初のハマダ歌謡祭みなさん午年にちなんだ衣装で集まりました！」とつづって、馬の柄が入った淡い紫の長袖シャツに白いスカートを着た姿をアップ。襟にも馬のアクセサリーを付けていた。「年明け早々には多くのあたたかいお言葉をいただき、いかにたくさんの方々に支えてい