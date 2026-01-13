人気モデルの小泉里子（４４）が、怒涛の新年の様子を明かした。１２日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「息子の七五三の２日後、娘ちゃんの成人式。年の差半端ない」と泣き笑いの絵文字をつける。「親も参加できる高校での成人式。娘ちゃんの晴れ姿、感動したわ」とつづり、並んで歩く後ろ姿の２ショットを見せた。「娘ちゃん」は白地の華やかな着物を着こなした。「娘ちゃんのお着物は、高校の卒業式前に