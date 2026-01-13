ドジャースの大谷翔平投手が起用されたパッケージ商品「大きなおむすび僕の鮭わかめ」が、ファミリーマートの全国の店舗で１３日、発売される。価格は２９７円（税込み３２０円）。同商品は、大谷が「最強おむすび打線」の８番に選んだ鮭と、出身地である岩手県産のわかめを使用し、ご飯に混ぜ込んである。定番の手巻きおむすびより約１・５倍のサイズで、鮭のうまみと、わかめの食感を楽しめるとしている。ファミリーマー