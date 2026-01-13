NY株式12日（NY時間16:22）（日本時間06:22） ダウ平均49590.20（+86.13+0.17%） S＆P5006977.27（+10.99+0.16%） ナスダック23733.91（+62.56+0.26%） CME日経平均先物54230（大証終比：+2150+3.97%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続伸。取引開始直後に一時４９２ドル安まで下落する場面が見られたものの、後半にかけて下げ渋りプラスに転じている。一方、ＩＴ・ハイテク株には買い