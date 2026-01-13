米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24） 米2年債 3.541（+0.009） 米10年債4.187（+0.022） 米30年債4.837（+0.024） 期待インフレ率2.298（+0.016） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。途中伸び悩む場面が見られたもののプラス圏での推移を維持した。米司法省がＦＲＢ本部の改修工事を巡る昨年６月のパウエル議長の議会証言に関連して、刑事訴追の可能性を