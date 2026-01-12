ベイクルーズが、フランスのフォトグラファー ロベール・ドアノー（Robert Doisneau）の写真展を同社が運営する「art cruise gallery by Baycrew’s」で開催する。会期は1月30日から4月12日まで。【画像をもっと見る】ドアノーは、「イメージの釣り人」とも評される類まれな洞察力で、日常の小さなドラマを捉えて独自の世界を生み出し、写真史上に大きな足跡を残したフランスの国民的フォトグラファー。今回の展覧会では、ドア