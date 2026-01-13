本日1月13日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストに郄地優吾（SixTONES）、滝沢カレン、千秋、YOUを迎えておくる。■モチはどこまで伸びるのか？目標は2026cmだが…「モチはどこまで伸びるのか？」という疑問