今夜1月13日20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「今年厄年の有名人」。本厄が3人いるKEY TO LITから岩崎大昇（「崎」は「たつさき」が正式表記）、パリ五輪スケートボード金メダリストで今年前厄の吉沢恋選手、ダンス世界大会8年連続優勝を達成し、今年大厄のKENZO（DA PUMP）らが登場する。【写真】島崎遥香、スラリ美脚と引き締まったウエスト際立つ私服コーデを披露オープニングでは、今年前厄の後上翔太