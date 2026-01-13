橋本環奈が主演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第1話が12日に放送。湖音波のキャラクターに反響が集まっている。【写真】ドラマ『ヤンドク！』第1話より本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。都立お台場湾岸医療センター・脳神経外科に、新米