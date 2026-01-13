女優・内田理央の雰囲気ガラリな最新ショットが話題を呼んでいる。フジテレビ系月９ドラマ「ヤンドク！」に出演する内田は１２日に自身のインスタグラムを更新。「私は主人公 湖音皆のマブダチの麗奈役で出演してます！元ヤン、豹柄！派手派手！登場は２話からですが、よろしくお願いしますーー」とつづると、ヒョウ柄のアウターを羽織りポーズをとる姿のオフショットを披露した。この投稿には多数のいいねが寄せられている