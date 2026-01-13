新年早々にお詫びをしなければならない。【画像】維新の“国保逃れ”を議会で告発した占部走馬大阪府議昨年末の当コラムで、日刊ゲンダイが書いた「チンピラ維新」という記事を紹介した。各紙が維新の手口について調査「連立離脱カードをチラつかせて自民を脅す」や「国保逃れ」などの様子についてゲンダイが維新を「チンピラ維新」と呼び始めた、と。この新聞読み比べコラムは思いのほか反響があった。日本維新の会の吉村洋文