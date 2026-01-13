ロシア軍と交戦中の自衛隊に対し、政府から戦闘停止命令が下された。だが、釧路市に展開する6連隊が命令を無視し、「弔い合戦」を企てているという……。【続きを読む】《自主帰還》日ロ両軍の停戦発表の後、住民の意志による帰宅を許可した政府の“思惑”とは第4話〈後編〉へ続く〈《自主帰還》日ロ両軍の停戦発表の後、住民の意志による帰宅を許可した政府の“思惑”とは〉へ続く（柏葉比呂樹,砂川文次）