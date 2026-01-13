俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00※初回30分拡大）が12日、初回を迎えた。本作では元ヤンドクターを演じる橋本だが、その第一声に反響が寄せられた。以下、ネタバレを含みます。【集合ショット】豪華⋯！誇らしげな顔を浮かべる橋本環奈＆向井理ら出演陣本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧