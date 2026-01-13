日本航空（JAL）は、羽田空港第1ターミナル北ウイングの「ダイヤモンド・プレミアムラウンジ」と「サクララウンジ」を、きょう1月13日から閉鎖する。刷新の上、10月にもリニューアルオープンする計画。リニューアル期間中は営業中のラウンジの利用を呼びかけており、混雑により入室制限を行い、ラウンジを利用できない場合には、1,000円分の電子クーポンを配布する。混雑状況はウェブサイト上で確認できるようになる。クーポンの受