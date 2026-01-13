札幌市清田区で倉庫が燃える火事がありました。消防によりますと、男性が顔面をやけどしたということです。火事があったのは、札幌市清田区清田の倉庫です。きのう午後6時前、「物置が炎上中」と通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、平屋建て倉庫およそ100平方メートルと周辺の廃材が燃え、消防に通報した57歳の男性が顔面をやけどしたということです。警察と消防が火の