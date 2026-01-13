13日午前5時9分ごろ、石川県珠洲市で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は石川県能登地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されています。震度4を珠洲市、震度2を能登町、震度1を七尾市、輪島市、穴水町、それに新潟県の一部で観測しました。地震発生当時、珠洲市飯田町にいた珠洲警察署の警察官は「2〜3秒の短い横揺れがあり、目