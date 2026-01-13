衆議院を解散した場合に予想される日程の案について、整理してお伝えします。また、解散時期について一番早い時期を検討されているメリットとデメリットについて、高市首相に同行して奈良県にいる日本テレビ政治部の渡邊翔記者が解説します。■解散した場合、衆院選の日程は？今月23日に召集予定の通常国会の冒頭で、衆議院を解散する案が政権内で検討されています。もし1月23日に解散した場合、衆院選の日程として検討されている