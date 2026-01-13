シンガー・ソングライターの寿理（じゅり、１９）が１２日、エディオンピースウイング広島で「二十歳を祝うつどい」に参加し、国歌独唱を行った。地元・広島で寿理は心に染み渡るスモーキーボイスを響かせた。振り袖は刺しゅうがあしらわれた、落ち着きがありながらも華やかなものを着用。親戚に借りたといい、「今回は大人になった自分を見せたかった」と笑顔だった。３０日には新曲「２０歳」をデジタルリリースする予定。