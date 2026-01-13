兵庫県在住・50代のYさんが「ありがとう」を伝えたい相手は、息子が幼い時に出会った女性。【プレイリスト】音声で聞く体験談同じバスツアーの参加者で、突然のアクシデントに救いの手を差し伸べてくれた。＜Yさんからのおたより＞31歳の息子が未だ幼稚園時代のことです。実家の家族と一緒に奥道後バスツアーに参加しました。幼い息子は大きなバスに乗れるとあり大喜び。車内ではおやつを食べながら始終ご機嫌でした。そして、私が