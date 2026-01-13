米国務省＝2023年12月、ワシントン【ワシントン共同】米国務省は12日、第2次トランプ政権がこれまでに取り消した米国滞在に必要なビザ（査証）が10万件以上になったとX（旧ツイッター）で発表した。犯罪歴のある外国人が含まれるとし「米国の平和を守るため、悪党の国外追放を続ける」と強調した。取り消しは過去最多ペースだとしている。政権は「米国第一」を掲げ、入国前後の外国人の審査と移民対策を厳格化。FOXニュースに