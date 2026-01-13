きょうは日本海側を中心に雨や雪の範囲が広がっていき、全国的に風も強まりそうです。日中の気温は全国的にきのうより高くなり、3月並みの所もあるでしょう。強風や、なだれに注意が必要です。ただ、午後は冷たい北風に変わってきます。前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近へ進む見込みです。風も強まって、北陸や北日本は荒れた天気になるでしょう。夜にかけては、再び冬型の気圧配置となりそうです。日本海側は朝から雨