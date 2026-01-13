広島の菊池涼介内野手（３５）が１２日、静岡県内で矢野、前川、佐藤啓らと行っている自主トレを公開した。若返りを図るチームの中で試合出場への強い意欲をにじませ、そのために結果を追求していく決意を示した。今年で節目のプロ１５年目を迎えたが「体は元気」と強調し、ノックなどで軽快な動きを披露した。結果、結果、結果…。練習後に報道陣の前に立った菊池の口からは何度も「結果」というワードが飛び出した。「監督も