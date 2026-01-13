1月18日（日）京都競馬場で行われる、第73回日経新春杯（G2・4歳上オープン・ハンデ・芝2400m）の登録馬は下記の通り。冬の名物ハンデ重賞。昨年のエリザベス女王杯3着などG1戦線で活躍するライラックなど14頭がエントリー。【フェアリーS】ライラックが力強く差し切る！重賞初制覇14頭がエントリーアロヒアリイオールナットゲルチュタールコーチェラバレーサトノグランツサブマリーナシャイニングソードドクタードリトルファミ