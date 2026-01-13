1月12日、京都競馬場で行われた第6Rで、レディゴディヴァに騎乗して1着となった鮫島克駿騎手が、JRA通算600勝を達成した。レース後、鮫島騎手は「嬉しいです。ほっとしています。今日の朝一のジョッキールームで、同じ599勝だった古川吉洋騎手と『どっちが先にあと1つ勝つかな』と話していて、後輩の僕が先に達成できて良かったです（笑）」と笑顔を見せ、「絶対負けないようにと思っていました」とその時の心境を語った。【阪