1月12日、京都競馬場で行われた第9Rで、アロンディが1着となり、管理する武英智調教師（栗東）はJRA通算200勝を達成した。鮫島克駿騎手がJRA通算600勝を達成「先は長いのでもっともっと頑張る」レース後、武調教師は「昨年末にリーチをかけてから、少し時間が空いてしまったのですが、本当に1人でできることではなくて、スタッフの力と関係者の皆様のお力添えでここまで来ることができました」と感謝の思いを語り、「1つの通過