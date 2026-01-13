1月12日に行われたWIN5は192票的中で、229万5980円の払戻しとなった。京都競馬場で行われたシンザン記念（G3・芝1600m）は、ハマーハンセン騎乗のサンダーストラックが快勝。人馬ともに重賞初制覇を飾った。【シンザン記念】ハマーハンセン騎乗 サンダーストラックVで人馬ともに重賞初制覇192票的中1レース目京都9R琵琶湖特別アロンディ単勝1番人気2レース目中山10R初春Sドラゴンウェルズ単勝1番人気3レース目京都10R雅ス