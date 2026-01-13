現役ドラフトで巨人から日本ハムに移籍した菊地大稀投手（２６）は１２日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設を初訪問。桐蔭横浜大の先輩・斎藤ともあいさつを交わした。１軍通算７３登板もお立ち台の経験はなし。珍回答が好評で、パテレアワード２０２５で「ベストお立ち台大賞」に輝いた斎藤と一緒に、初お立ち台を狙う。新天地で勝負する準備は整っている。慣れない施設に「ずっとさまよってます」と苦笑したが、ここまで例年通り長野