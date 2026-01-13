8日、ウクライナ首都キーウの雪が積もった通り（AP＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナの首都キーウで12日、大規模停電の発生から4日目を迎えた。水や暖房も止まり、市当局は復旧を急ぐが、朝夕は氷点下15度近くまで冷え込み、降雪や路面凍結が復旧作業を阻んでいる。住民は、攻撃が少ない地域に避難したり、避難所に身を寄せたりして、不安な日々を過ごしている。クリチコ市長によると12日夕時点で約800世