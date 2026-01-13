大分県日田市の三芳公民館で本年度開かれている郷土史を学ぶ講座で、市内に残るアーチ型の石橋やその跡地を巡るフィールドワークが、昨年12月に行われた。受講生11人が、約180年前に架設されたり、歴史愛好家が最近になって土中から発見したりした石橋を探訪。同行した講師から、橋が架けられた目的や撤去に至った経緯などについて説明を受け、日田の歴史の一端に触れた。（稲葉光昭）地元の歴史に理解を深めるため、公民館が